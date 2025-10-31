Menu Rechercher
OM : les confidences d’Emerson sur la méthode De Zerbi

Par Hanif Ben Berkane
Emerson à l'OM @Maxppp
Arrivé il y a quelques semaines à Marseille, Emerson n’a pas mis longtemps avant de s’imposer dans le onze de Roberto De Zerbi. L’international italien a confirmé qu’il avait l’expérience nécessaire pour apporter au club phocéen cette saison. En conférence de presse, le défenseur de 31 ans est revenu sur son rôle hybride à l’OM et sur les consignes de Roberto De Zerbi.

«On joue avec un système que vous connaissez tous. Parfois, je dois faire ce que me demande le coach et donc, parfois, je suis proche d’Igor Paixão, d’autres fois moins. Cela dépend de la manière dont on aborde les matchs d’un point de vue tactique. Quand on joue contre ce genre d’équipe qui défend bas, c’est difficile de donner un coup de main. Après, ce sont des détails sur lesquels progresser. On essaye de les travailler pour être tous connectés. Avec De Zerbi, on a travaillé plus dans le cœur du terrain : aider, créer un jeu plus central. J’apprends à le faire et je me sens bien. J’arrive à faire de bonnes choses. Je dois jouer plus ouvert dans ce rôle de latéral, mais tout me va. On a les qualités pour pouvoir alterner notre style, mais ça dépend de la situation, de la physionomie. Contre Angers, en seconde période, j’ai joué plus comme un vrai latéral.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
