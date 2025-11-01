Menu Rechercher
74'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 11e journée
Auxerre
0 - 1
MT : 0-1
74'
Marseille
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
65'
U. Garcia
mi-temps
0 - 1
30'
0 - 1
A. Gomes
Voir le live commenté
Classement live 2 Marseille 22 17 Auxerre 7
Possession 56% Marseille Auxerre
Tirs 4 2 4 2 2 6
Grosses occasions créées 100% Auxerre 1 Marseille 0
Compositions Auxerre 5-4-1 Marseille 3-4-1-2
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo AJ Auxerre Kévin Danois 1
Dribbles réussis
#1 Logo AJ Auxerre Kévin Danois 3 #2 Logo Marseille Amir Murillo 3 #3 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 2
Fautes subies
#1 Logo Marseille Robinio Vaz 3 #2 Logo AJ Auxerre Clément Akpa 3 #3 Logo Marseille Gerónimo Rulli 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Josué Casimir 4/5 80% #2 Logo AJ Auxerre Clément Akpa 7/9 78% #3 Logo Marseille Benjamin Pavard 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo AJ Auxerre Sinaly Diomandé 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 3/4 75% #2 Logo AJ Auxerre Clément Akpa 2/4 50% #3 Logo Marseille Robinio Vaz 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Danny Loader 0/7 0% #2 Logo Marseille Ulisses Garcia 0/6 0% #3 Logo AJ Auxerre Gideon Mensah 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Marseille Robinio Vaz 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Danny Loader 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo AJ Auxerre Sinaly Diomandé 40/41 98% #2 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 82/85 96% #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 54/56 96%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
7% 25% 68%
Série en cours
D
D
N
D
D
N
D
D
V
V
Rencontres précédentes
28% 8 Victoires 24% 7 Nuls 48% 14 Victoires

Blessures & suspensions

Oussama El Azzouzi Oussama El Azzouzi Blessure à la cheville Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Telli Siwe Telli Siwe Blessure au genou Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Blessure à la cheville
Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure à l'épaule Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure au mollet Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure au mollet Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville

Match Auxerre - Marseille en direct commenté

11e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 1 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Auxerre et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre Auxerre et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 1 novembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Auxerre et Marseille.

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
Christophe Mouysset arbitre assistant
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Brendan Roffet quatrième arbitre
Julien Schmitt arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de l'Abbé Deschamps Auxerre
Stade de l'Abbé Deschamps
  • Année de construction : 1918
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 17897
  • Affluence moyenne : 9370
  • Affluence maximum : 20005
  • % de remplissage : 41

Match en direct

Date 01 novembre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 11
Diffusion Ligue 1+
Code AJA-OM
Zone France
Équipe à domicile Auxerre
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Auxerre et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 novembre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Auxerre et Marseille ?

Auxerre : le coach C. Pélissier a choisi une formation en 5-4-1 : D. Léon, C. Akpa, S. Diomandé, M. Senaya, G. Mensah, J. Casimir, D. Loader, K. Danois, E. Owusu, L. Coulibaly, L. Sinayoko.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : G. Rulli, Emerson, C. Egan-Riley, B. Pavard, U. Garcia, M. O'Riley, P. Højbjerg, A. Murillo, A. Gomes, P. Aubameyang, R. Vaz.

Qui arbitre le match Auxerre Marseille ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Auxerre Marseille ?

Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.

Quelle est la date et l'heure du match Auxerre Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 novembre 2025, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué le but pour Marseille ?

Un seul but a été inscrit pour Marseille par A. Gomes 30'.

Comparer les stats du match
