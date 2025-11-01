Prono
Match Auxerre - Marseille en direct commenté
11e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 1 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Auxerre et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre Auxerre et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 1 novembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Auxerre et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 novembre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Auxerre et Marseille ?
Auxerre : le coach C. Pélissier a choisi une formation en 5-4-1 : D. Léon, C. Akpa, S. Diomandé, M. Senaya, G. Mensah, J. Casimir, D. Loader, K. Danois, E. Owusu, L. Coulibaly, L. Sinayoko.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : G. Rulli, Emerson, C. Egan-Riley, B. Pavard, U. Garcia, M. O'Riley, P. Højbjerg, A. Murillo, A. Gomes, P. Aubameyang, R. Vaz.
- Qui arbitre le match Auxerre Marseille ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Auxerre Marseille ?
Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.
- Quelle est la date et l'heure du match Auxerre Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 novembre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour Marseille ?
Un seul but a été inscrit pour Marseille par A. Gomes 30'.