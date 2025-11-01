Ligue 1 : l’OM l’emporte difficilement à Auxerre et prend la deuxième place

L’OM devait mettre fin à sa mauvaise passe. Sur une série de trois matches sans victoire, toutes compétitions confondues, dont un dernier nul concédé laborieusement contre Angers, au Vélodrome, l’OM devait se rassurer sur la pelouse auxerroise de l’Abbé Deschamps. Mais comme l’avait dit Roberto De Zerbi, l’effectif olympien devait se montrer solide pour l’emporter et faire face à une avalanche de blessures, dont Aguerd blessé à l’échauffement. Greenwood et Paixão débutaient sur le banc, pour laisser place à un duo d’attaque composé d’Aubameyang et Vaz, soutenus par Angel Gomes.

Logiquement dominateurs face à une équipe icaunaise en difficulté et qui n’a plus gagné depuis le 21 septembre dernier, les Marseillais ont loupé la première occasion par Aubameyang (10e). Les attaquants olympiens poussaient et ont fini par ouvrir le score grâce à un beau débordement de Murillo, avant de centrer. Mal dévié par Léon, le ballon revenait vers Gomes pour son deuxième but de la saison (1-0, 30e). De quoi réveiller les Auxerrois, plus dangereux et obligeant enfin Rulli à se déployer (35e).

Rulli a tenu bon

Dans un match avec peu d’intensité et coupé par les arrêts de jeu et les blessures, l’OM avait fait le plus dur à Auxerre. Le club icaunais peinait à se montrer dangereux, mais restait solide derrière. Osman était d’ailleurs proche d’égaliser, mais trouvait Rulli après un très beau contrôle orienté dans la surface (58e). Cela commençait à se tendre pour l’OM, qui allait terminer à dix après une exclusion de Garcia pour un pied en avant. Ce qui a poussé l’AJA a attaqué, mais Rulli obtenait encore le dernier mot devant Namaso (76e).

Incapables de faire le jeu après avoir été réduit à dix, l’OM a pourtant résisté face aux assauts auxerrois, qui manquaient encore de précision technique et ont terminé à dix avec l’expulsion de Diomandé (90e+1). L’OM a tenu et repart donc avec les trois points, difficilement acquis. De quoi se rassurer avec une deuxième place provisoire avant la réception de l’Atalanta, en Ligue des Champions. En revanche, Auxerre s’enlise dans la zone rouge avant un déplacement important à Angers où il faudra gagner des points.