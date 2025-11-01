Menu Rechercher
OM : la satisfaction d’Angel Gomes après la victoire à Auxerre

Par Kevin Massampu
1 min.
Angel Gomes sous les couleurs de l'OM. @Maxppp
Auxerre 0-1 Marseille

Angel Gomes avait le sourire au micro de Ligue 1+, à l’issue de la victoire de l’Olympique de Marseille à Auxerre (0-1). Un succès acquis grâce à un but de l’ex-joueur de Manchester United et de Lille et qui permet aux hommes de Roberto De Zerbi de prendre la deuxième place du classement de cette Ligue 1. Après la rencontre, le milieu de terrain a partagé sa satisfaction après les trois points décrochés, malgré un contexte pas simple.

« C’était un match difficile, mais c’est une équipe qui produit du jeu, qui nous pose souvent des problèmes. On a pas mal de blessés ces derniers temps, donc c’était un vrai test pour nous. Il fallait qu’on montre qu’on était présent… Ce n’était pas simple, c’est vrai. On a perdu des joueurs importants, mais il fallait repartir au travail. On a un groupe de qualité, a-t-il indiqué avant de parler de son rôle de meneur de jeu, derrière Robinio Vaz et Pierre-Emerick Aubameyang. Je me suis bien senti. Je me sens bien dans cette équipe, il y a beaucoup de possibilités pour marquer et je suis heureux d’avoir gagné. C’est une victoire importante pour nous. Je suis content de pouvoir jouer ici, en soutien des attaquants. »

