OM : Medhi Benatia démonte les critiques sur le mercato estival

L’Olympique de Marseille est sorti de sa spirale négative. Après une large victoire contre le Stade Brestois (3-0), le club phocéen se place en tête de la Ligue 1 et met fin à plusieurs jours compliqués, marqués par quatre contre-performances sur les cinq derniers matchs, dont une désillusion contre l’Atalanta lors de la dernière journée de Ligue des champions. Une victoire qui soulagera certains esprits, notamment pour certaines recrues qui ont subi quelques critiques depuis le début de la saison.

«Je suis ravi du jeu ce soir, j’ai pris beaucoup de plaisir, il y avait des joueurs de qualité. On sait bien jouer au foot, parfois ça ne marche pas mais il faut comprendre pourquoi on n’y arrive pas tout le temps. C’était pratiquement la même équipe que contre Angers. Parfois ça arrive de ne pas bien jouer. On est partis septièmes, maintenant, on est premiers. Il faut le rappeler parce que les gens vont peut-être l’oublier», a d’ailleurs indiqué Roberto De Zerbi après la rencontre.

Medhi Benatia défend le mercato de l’OM

Mais en zone mixte, le directeur sportif Medhi Benatia en a remis une couche, en répondant à certaines critiques sur le mercato depuis le début de saison. «On va arriver à la trêve, rien n’est fini, mais cela donne une idée sur ce que l’on peut améliorer. Il y a eu un meeting de 45 minutes hier, sur la confiance et la qualité des joueurs entre les jeunes et les plus anciens (…) Contrairement à ce que certains peuvent dire, l’équipe est forte, on l’a déjà dit depuis Lorient», a-t-il d’abord expliqué, avant de revenir sur la première place acquise de l’OM.

«J’avais déjà dit que les joueurs étaient forts, que l’équipe était forte et que le coach était fort. Aujourd’hui, les points disent qu’on a fait le plus de points depuis Lorient. Quand on regarde l’avis extérieur, il faut tout jeter, tout est catastrophique, à commencer par moi, le coach, le président, les jeunes, les joueurs, il n’y a rien qui va. On a l’habitude, je leur dis de ne pas écouter toutes ces conneries. Ils veulent déstabiliser, mais ils ne vont pas réussir. Angel Gomes, Vermeeren, content pour Aubam’. C’est une équipe avec de la qualité, le retour des absents va nous faire du bien», a terminé le directeur sportif, en félicitant le travail des jeunes joueurs.