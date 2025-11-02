Menu Rechercher
Commenter 51
Ligue 1

Daniel Riolo dézingue encore l’OM

Par André Martins
1 min.
Aubameyang (OM) @Maxppp
Auxerre 0-1 Marseille

Après avoir sévèrement critiqué l’Olympique de Marseille pour son nul contre Angers en milieu de semaine (2-2), Daniel Riola a récidivé samedi concernant le succès très compliqué du club phocéen sur la pelouse d’Auxerre (0-1).

La suite après cette publicité
Daniel Riolo
On s’en fout de l’arbitre… la presta de l’OM est juste médiocre … encore 5 min et je zappe sur la StarAc tellement c’est terrible …
Voir sur X

«On s’en fout de l’arbitre… la presta de l’OM est juste médiocre… encore 5 minutes et je zappe sur la StarAc tellement c’est terrible…» a-t-il écrit sur X, faisant abstraction du carton rouge écopé par Ulisses Garcia pour un tacle jugé trop dangereux, son pied étant trop haut. Bonne prestation ou pas, ce succès a permis aux Marseillais de rester dauphins du PSG, à deux points seulement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (51)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier