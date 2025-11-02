Daniel Riolo dézingue encore l’OM

Après avoir sévèrement critiqué l’Olympique de Marseille pour son nul contre Angers en milieu de semaine (2-2), Daniel Riola a récidivé samedi concernant le succès très compliqué du club phocéen sur la pelouse d’Auxerre (0-1).

«On s’en fout de l’arbitre… la presta de l’OM est juste médiocre… encore 5 minutes et je zappe sur la StarAc tellement c’est terrible…» a-t-il écrit sur X, faisant abstraction du carton rouge écopé par Ulisses Garcia pour un tacle jugé trop dangereux, son pied étant trop haut. Bonne prestation ou pas, ce succès a permis aux Marseillais de rester dauphins du PSG, à deux points seulement.