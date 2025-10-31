Le FC Barcelone rêve de Joaquín Panichelli pour remplacer Lewandowski

C’est le nouveau crack qui va affoler les prochains mercatos en Ligue 1. Il y a encore deux mois, personne en France ne connaissait Joaquin Panichelli, et pas beaucoup plus en Argentine. Ils devaient se compter sur les doigts de deux mains. Et encore. Si sur la première main, il s’agit de recruteurs ou des gens du milieu, sur la seconde ce sont soit des fans de Football Manager, soit des menteurs. La donne a changé après 10 journées de championnat. Le Strasbourgeois est l’actuel meilleur buteur avec 9 réalisations, dont un doublé au Parc face au PSG.

On peut ajouter sa retournée acrobatique en Ligue Europe contre le Jagiellonia Bialystok pour compléter la panoplie. «C’est un joueur de haut niveau, nous avons beaucoup travaillé avec lui pendant la pré-saison pour essayer de le faire courir moins, expliquait Liam Rosenior après la large victoire de Strasbourg contre Auxerre mercredi soir, où, évidemment, l’attaquant de 23 ans a marqué. Il a su canaliser son jeu vers un positionnement décisif. Je suis très heureux de l’avoir dans mon équipe.»

Le Barça l’adore

Le coach anglais le sait. La cote du grand attaquant d’1m90 a explosé, que déjà des clubs européens se positionnent, conscients d’avoir peut-être sous les yeux un phénomène. Le Racing a tout de même aligné 16 M€ cet été pour le débusquer d’Alavés, qui venait de le prêter une saison à Mirandés en 2e division espagnole. Le club basque a profité de cette saison où il s’est révélé (21 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues) pour le vendre au prix fort. Sa valeur a presque doublé depuis ce transfert.

En Italie, on regarde Panichelli de près, à l’AC Milan notamment, mais ce n’est pas tout. La Gazzetta dello Sport évoquait l’intérêt de Chelsea, dont les propriétaires BlueCo sont les mêmes qu’à Strasbourg, faut-il le rappeler ? Enfin, d’après Mundo Deportivo, c’est le Barça qui s’est mis en alerte. Il faudra un attaquant dans les prochains mois pour remplacer Lewandowski, en fin de contrat. La priorité se nomme Julian Alvarez mais il est inaccessible pour les finances Blaugranas. Panichelli serait donc une alternative à moindre coût, comme Etta Eyong, lui aussi courtisé.