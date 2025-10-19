Un gros club européen se positionne déjà sur la sensation Joaquin Panichelli

C’est un gros pari qu’a fait Strasbourg cet été. Les Alsaciens ont déboursé un peu plus de 16 millions d’euros pour recruter Joaquin Panichelli, un attaquant qui certes cartonnait en D2 espagnole avec Mirandés, mais n’avait pas vraiment de références au haut niveau européen. Quelques semaines après, force est de constater que le pari est plus que réussi pour la direction de l’écurie strasbourgeoise…

L’attaquant de 23 ans affiche ainsi une ligne statistique monstrueuse, avec 7 réalisations en 8 rencontres, dont 2 doublés sur les 2 derniers matchs de championnat. Au point où, en année de Coupe du Monde, on parle déjà de lui pour la sélection argentine… En attendant de voir si Lionel Scaloni fera appel à lui pour épauler Lionel Messi et Julian Alvarez en terres américaines, on risque de beaucoup parler de lui en vue du prochain mercato…

Un avenir en Italie ?

L’atout offensif numéro 1 de Liam Rosenior est ainsi convoité par un gros club européen. Comme l’indique le journaliste et créateur de contenu italien Luca Cohen, très connu dans la sphère milanaise, l’AC Milan est en train de suivre l’évolution du joueur de très près, et Panichelli est en train de faire très forte impression aux décideurs du club lombard. Il n’y a pas encore eu d’approche officielle, mais il est donc fort probable que le légendaire club italien passe à l’attaque lors des prochains mercatos.

Attaquant redoutable et particulièrement complet, capable de s’élever au-dessus d’une défense pour reprendre un centre de la tête comme d’éliminer plusieurs défenseurs balle au pied, l’ancien de River Plate risque bien d’être un des principaux animateurs du prochain mercato s’il continue sur ce rythme. Et nul doute qu’il n’y a pas qu’à Milan qu’on le suit de très près en coulisses…