UEFA Europa Conference League

Strasbourg : le ciseau complètement dingue de Joaquín Panichelli !

Par Josué Cassé
1 min.
Joaquin Panichelli célèbre un but avec Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 1-1 Jagiellonia

Joaquín Panichelli est on fire. Auteur d’un doublé lors du match nul concédé face au PSG le week-end dernier, l’attaquant argentin a confirmé, ce jeudi soir, son incroyable état de forme. Mené par les Polonais du Jagiellonia Bialystok, Strasbourg a, en effet, pu une nouvelle fois compter sur son buteur maison.

CANAL+ Foot
EXCEPTIONNEL PANICHELLI 🤯🤯

L'attaquant argentin envoie un ciseau complètement dingue pour remettre Strasbourg dans le coup 💫

#RCSAJAG | #UECL
Entré en jeu à la 61e minute de jeu, le numéro 9 des Alsaciens n’a pas tardé avant de se mettre en évidence. Après une remise de la tête de Guéla Doué, Panichelli surgissait pour expédier le ballon dans le but grâce à un sublime retourné acrobatique du pied-droit.

