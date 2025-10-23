Strasbourg : le ciseau complètement dingue de Joaquín Panichelli !

Joaquín Panichelli est on fire. Auteur d’un doublé lors du match nul concédé face au PSG le week-end dernier, l’attaquant argentin a confirmé, ce jeudi soir, son incroyable état de forme. Mené par les Polonais du Jagiellonia Bialystok, Strasbourg a, en effet, pu une nouvelle fois compter sur son buteur maison.

La suite après cette publicité

Entré en jeu à la 61e minute de jeu, le numéro 9 des Alsaciens n’a pas tardé avant de se mettre en évidence. Après une remise de la tête de Guéla Doué, Panichelli surgissait pour expédier le ballon dans le but grâce à un sublime retourné acrobatique du pied-droit.