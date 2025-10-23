UEFA Europa Conference League
Strasbourg : le ciseau complètement dingue de Joaquín Panichelli !
@Maxppp
Joaquín Panichelli est on fire. Auteur d’un doublé lors du match nul concédé face au PSG le week-end dernier, l’attaquant argentin a confirmé, ce jeudi soir, son incroyable état de forme. Mené par les Polonais du Jagiellonia Bialystok, Strasbourg a, en effet, pu une nouvelle fois compter sur son buteur maison.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 20:25
EXCEPTIONNEL PANICHELLI 🤯🤯Voir sur X
L'attaquant argentin envoie un ciseau complètement dingue pour remettre Strasbourg dans le coup 💫
Entré en jeu à la 61e minute de jeu, le numéro 9 des Alsaciens n’a pas tardé avant de se mettre en évidence. Après une remise de la tête de Guéla Doué, Panichelli surgissait pour expédier le ballon dans le but grâce à un sublime retourné acrobatique du pied-droit.
