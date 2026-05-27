Strasbourg : Marc Keller dévoile les intentions avec Gary O’Neil

Strasbourg a un peu déçu en championnat (8e) mais il s’est bien rattrapé lors de la Coupe de France (demi-finales) et de la Ligue Europa Conférence (demi-finales), avec un petit goût d’inachevé tout de même. Le départ de Liam Rosenior au milieu de la saison pour Chelsea n’a pas arrangé les choses. Malgré tout, Gary O’Neil a donné entière satisfaction, comme le confirme Marc Keller.

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«On est très contents de son travail et il est très content d’être au Racing. Gary est impliqué, motivé et il a commencé à travailler sur l’effectif de la prochaine saison. Son objectif consiste à élever notre rythme et notre niveau d’exigence, parce que les équipes du top 8, elles vont vite», assure le président strasbourgeois aux Dernières Nouvelles d’Alsace.