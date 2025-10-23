Prono
Match Strasbourg - Jagiellonia en direct commenté
2e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 23 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Jagiellonia (UEFA Europa Conference League, 2e journée)
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Jagiellonia.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Jagiellonia en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Strasbourg Jagiellonia en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Jagiellonia ?
Strasbourg : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 4-3-3 : M. Penders, L. Høgsberg, A. Omobamidele, G. Doué, A. Ouattara, F. Lemaréchal, Rafael Luís, M. Amougou, S. Nanasi, K. Páez, M. Godo.
Jagiellonia Bialystok SSA : de son côté, l'équipe dirigée par A. Siemieniec évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Piekutowski, B. Wdowik, Bernardo Vital, D. Stojinović, N. Wojtuszek, Jesús Imaz, T. Romanczuk, L. Flach, O. Pietuszewski, Afimico Pululu, Álex Pozo.
- Qui arbitre le match Strasbourg Jagiellonia ?
Dario Bel est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Jagiellonia ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Jagiellonia ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Jagiellonia ?
Un seul but a été inscrit pour Jagiellonia par D. Stojinović 52'.
- Qui a marqué le but pour Strasbourg ?
Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par J. Panichelli 79'.