1 - 1
90+2'
UEFA Europa Conference League 2025/2026 2e journée
Strasbourg
1 - 1
MT : 0-0
90+2'
Jagiellonia
Diffusé sur CANAL+ SPORT
Temps forts
79'
1 - 1
J. Panichelli (PD G. Doué)
52'
0 - 1
D. Stojinović
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Classement live 3 Strasbourg 4 4 Jagiellonia 4
Possession 66% Strasbourg Jagiellonia
Tirs 19 15 1 4 2 3
Compositions Strasbourg 4-3-3 Jagiellonia 4-3-3
Stats joueurs

Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Sebastian Nanasi 2/2 100%
Fautes subies
#1 Logo Jagiellonia Bialystok SSA Afimico Pululu 7 #2 Logo Strasbourg Martial Godo 3 #3 Logo Jagiellonia Bialystok SSA Bernardo Vital 2
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Kendry Páez 0/3 0% #2 Logo Strasbourg Martial Godo 1/4 25%
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 70/73 96% #2 Logo Strasbourg Mathis Amougou 39/41 95% #3 Logo Strasbourg Guela Doué 88/94 94%

Analyse avant-match

Série en cours
N
V
V
D
V
V
V
V
N
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ismaël Doukouré Ismaël Doukouré Blessure musculaire Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Karl-Johan Johnsson Karl-Johan Johnsson Blessure à la main Mamadou Sarr Mamadou Sarr Blessure à la cuisse Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure à la cuisse
Sergio Lozano Lluch Sergio Lozano Lluch Ischio-jambiers Kamil Jan Jóźwiak Kamil Jan Jóźwiak Ischio-jambiers

Match Strasbourg - Jagiellonia en direct commenté

2e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 23 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Jagiellonia (UEFA Europa Conference League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa Conference League entre Strasbourg et Jagiellonia. Ce match aura lieu le jeudi 23 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Jagiellonia.

Arbitres

Dario Bel arbitre principal
0
4.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Kristijan Novosel arbitre assistant
Ivan Janić arbitre assistant
Duje Strukan quatrième arbitre
Fran Jović arbitre VAR
Mario Zebec arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 26109
  • Affluence moyenne : 17716
  • Affluence maximum : 27503
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 23 octobre 2025 18:45
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ SPORT
Code RCSA-JAG
Zone Europe
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Jagiellonia Bialystok SSA
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Jagiellonia en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Strasbourg Jagiellonia en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Jagiellonia ?

Strasbourg : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 4-3-3 : M. Penders, L. Høgsberg, A. Omobamidele, G. Doué, A. Ouattara, F. Lemaréchal, Rafael Luís, M. Amougou, S. Nanasi, K. Páez, M. Godo.

Jagiellonia Bialystok SSA : de son côté, l'équipe dirigée par A. Siemieniec évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Piekutowski, B. Wdowik, Bernardo Vital, D. Stojinović, N. Wojtuszek, Jesús Imaz, T. Romanczuk, L. Flach, O. Pietuszewski, Afimico Pululu, Álex Pozo.

Qui arbitre le match Strasbourg Jagiellonia ?

Dario Bel est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Jagiellonia ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Jagiellonia ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Jagiellonia ?

Un seul but a été inscrit pour Jagiellonia par D. Stojinović 52'.

Qui a marqué le but pour Strasbourg ?

Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par J. Panichelli 79'.

