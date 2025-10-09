Strasbourg : Joaquín Panichelli et Valentín Barco commencent à enflammer l’Argentine

L’excellent début de saison de Strasbourg a traversé l’Atlantique. 3e de Ligue 1 à seulement un point du leader parisien, le Racing confirme la tendance observée lors de son mercato ambitieux. Avec 111 M€ dépensés cet été sur le marché des transferts (25 M€ de ventes), aucun club français n’a fait mieux, pas même le PSG (103 M€) et l’OM (96 M€). C’est surtout en Argentine qu’on commence à faire des gros plans sur l’Alsace avec un œil particulièrement intéressé.

Les performances des deux locaux Joaquín Panichelli et Valentín Barco ne laissent pas indifférents. Avec déjà 5 buts au compteur (en 7 matchs), le premier est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, quand le second confirme tout le bien entrevu lors de la seconde partie de saison dernière dans un rôle hybride de milieu offensif ou sur un côté (10 matchs toutes compétitions confondues, 1 passe décisive). Strasbourg a d’ailleurs levé son option d’achat de 10 M€ cet été.

Valentin Barco revient dans la course pour le Mondial 2026

Le gaucher de 21 ans n’est pas inconnu en Argentine. Promu en équipe première à Boca Juniors dès 16 ans, il a même déjà été sélectionné (1 cape) par l’Albiceleste au moment où il rejoignait Brighton. Sans temps de jeu en Angleterre, Barco a vu l’équipe nationale s’éloigner mais ses performances avec Strasbourg le remplacent dans la course pour le Mondial 2026. Il a même reçu le trophée de joueur du mois désigné par son club et s’affirme comme un personnage clé de Liam Rosenior.

«Je n’aime pas sortir des joueurs du groupe, mais Barco et Panichelli apportent leur intensité, leur enthousiasme et leur énergie. Ils jouent avec une maturité qui dépasse leur jeunesse et apportent une contribution énorme», expliquait ce week-end le technicien anglais, alors même que son équipe possède une moyenne d’âge particulièrement jeune de 20,8 ans. Son retour avec l’Argentine n’a jamais semblé aussi proche même si Scaloni lui préfère encore Marcos Acuña, Nicolas Tagliafico, voire Facundo Medina.

Panichelli est en train de se faire un nom

«On ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous avons l’expérience de la dernière Coupe du Monde, où nous avons laissé tomber des joueurs à la dernière minute. C’est vrai qu’au final, l’effectif est de 23 joueurs, et j’espère qu’il sera de 26, comme prévu, assurait le sélectionneur le mois dernier. Cela nous donne l’opportunité d’en intégrer davantage, mais les places sont chères. Nous sommes ouverts à toutes les opportunités. Si de nouveaux joueurs arrivent, ils continueront à venir si nous le jugeons approprié.»

Les prochains mois diront si Barco sera des prochaines listes, et s’il sera le seul Strasbourgeois. Sous contrat jusqu’en 2029, c’est aussi grâce à lui que Joaquín Panichelli vit un début de saison et d’aventure dans l’est de la France rêvé. Meilleur buteur de Ligue 1 (ex æquo avec Ansu Fati), le longiligne attaquant de 23 ans profite des qualités de son partenaire argentin, mais aussi de sa connaissance du club. Il refait son retard également sur son début de carrière.

Explosion en 2e division espagnole

Arrivé en fin de formation à River Plate, le buteur était considéré comme l’un des grands espoirs du club mais le retour de Gallardo aux affaires a contrarié son ascension. Contraint de s’exiler à Alavés en Liga, il a connu des débuts douloureux entre méforme, manque de confiance, et surtout une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Revenu de blessure, c’est en prêt en deuxième division espagnole au CD Mirandés qu’il a véritablement explosé.

Auteur de 21 buts et de 8 passes décisives l’an dernier en 44 matchs, Panichelli a tapé dans l’œil du Racing, qui n’a pas hésité à aligner 16,5 M€ pour le recruter. Débarqué en inconnu, l’Argentin est en train de rapidement se faire un nom en France, mais aussi dans son pays. «Bien qu’il soit inconnu du grand public argentin, ses performances avec le Racing Strasbourg en France commencent à lui donner une crédibilité qui mérite une plus grande couverture médiatique sportive» écrit Olé en distillant un conseil, «gardez un œil sur lui».