Mathieu Valbuena sort du silence sur Karim Benzema

10 ans après la fameuse «affaire de la sextape», Mathieu Valbuena sort du silence. Invité sur RMC ce jeudi, l’ex-international français s’est livré au «Jeu de la vérité». Il a notamment été question de Karim Benzema, condamné en novembre 2021 à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende en première instance par le tribunal correctionnel de Versailles pour complicité de tentative de chantage.

«Est-ce que j’ai eu des contacts depuis avec Benzema ? Pas du tout. Je ne suis vraiment pas rancunier. Chacun fait sa vie. Lui parler si je le recroise ? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas rancunier, je ne souhaite de mal à personne, je veux qu’il soit heureux dans sa vie de famille et footballistiquement. Je sais ce qui s’est passé. C’est sûr qu’on ne partira pas en vacances ensemble», a indiqué le joueur de 41 ans.