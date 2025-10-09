Menu Rechercher
Commenter 29

Mathieu Valbuena sort du silence sur Karim Benzema

Par Jordan Pardon
1 min.
Mathieu Valbuena et Karim Benzema en équipe de France @Maxppp

10 ans après la fameuse «affaire de la sextape», Mathieu Valbuena sort du silence. Invité sur RMC ce jeudi, l’ex-international français s’est livré au «Jeu de la vérité». Il a notamment été question de Karim Benzema, condamné en novembre 2021 à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende en première instance par le tribunal correctionnel de Versailles pour complicité de tentative de chantage.

La suite après cette publicité

«Est-ce que j’ai eu des contacts depuis avec Benzema ? Pas du tout. Je ne suis vraiment pas rancunier. Chacun fait sa vie. Lui parler si je le recroise ? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas rancunier, je ne souhaite de mal à personne, je veux qu’il soit heureux dans sa vie de famille et footballistiquement. Je sais ce qui s’est passé. C’est sûr qu’on ne partira pas en vacances ensemble», a indiqué le joueur de 41 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Karim Benzema
Mathieu Valbuena

En savoir plus sur

France Flag France
Karim Benzema Karim Benzema
Mathieu Valbuena Mathieu Valbuena
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier