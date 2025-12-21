Barça : deux nouvelles cibles prestigieuses pour renforcer la défense

Le FC Barcelone anticipe déjà la saison prochaine, et les rumeurs autour de sa défense centrale se multiplient, surtout depuis la pause de Ronald Araujo pour raisons de santé mentale. Selon Mundo Deportivo, le Barça cible principalement Josko Gvardiol (23 ans) de Manchester City et Alessandro Bastoni (26 ans) de l’Inter Milan, deux défenseurs gauchers capables également de jouer en latéral, à l’aise dans la relance et expérimentés malgré leur jeune âge.

Ces deux joueurs représentent un investissement important, et Barcelone n’est pas encore revenu à une situation optimale vis-à-vis du fair-play financier, mais le club espère pouvoir concrétiser un transfert l’été prochain. Gvardiol correspond particulièrement aux besoins du Barça. Sa venue pourrait cependant être compliquée, bien que l’éventuel départ de Pep Guardiola de Manchester City l’été prochain puisse faciliter l’opération. Le Croate est évalué à 70 millions d’euros, tandis que Bastoni est estimé à environ 80 millions. Nico Schlotterbeck, Pau Torres, Marc Guéhi ou Ibrahima Konaté font également partie des options envisagées par le club.