Une nouvelle guerre se prépare autour de Kylian Mbappé

Il marche sur l’eau cette saison. L’attaquant tricolore est déjà à 28 buts toutes compétitions confondues et son statut de leader offensif du Real Madrid ne fait l’objet d’aucun doute ni contestation. Après une première saison où il a essuyé quelques critiques, le Bondynois fait l’unanimité en Espagne et les Merengues savent que, même si l’équipe n’impressionne pas grand monde en ce moment, tout peut arriver avec un grand Mbappé…

Dans le même temps, l’actualité du numéro 10 madrilène est particulièrement chargée. Entre son affaire en justice avec le Paris Saint-Germain ou sa gestion décriée du SM Caen, l’ancien Parisien ne fait pas parler de lui uniquement pour ce qui se passe sur le terrain en ce moment. Et voilà que selon RMC Sport, Mbappé est aussi au cœur d’une guerre entre équipementiers.

Nike est en danger

Membre de l’écurie Nike, son contrat avec le géant américain prend fin l’été prochain. Et visiblement, les négociations pour prolonger ce deal n’avancent pas vraiment, bien au contraire. Le joueur est à l’aise chez Nike, mais forcément, il a certaines exigences, et d’autres marques veulent en profiter. L’enjeu est énorme, que ce soit pour les Américains ou pour ses concurrents. C’est le cas d’Adidas, qui espère pouvoir frapper un énorme coup avec KM10.

Ce serait forcément une superbe nouvelle pour le Real Madrid, habillé par l’enseigne allemande. Under Armour serait aussi sur le coup, toujours selon les informations de RMC Sport, et la marque qui compte dans ses rangs un certain Achraf Hakimi, très proche du Français, a des arguments financiers solides. Il faut dire que le clan Mbappé réclame des sommes qui se comptent en dizaines de millions d’euros. Les enchères sont lancées !