Real Madrid : Xabi Alonso se prononce sur sa situation tendue

Plusieurs fois annoncé sur la sellette ces dernières semaines, Xabi Alonso (44 ans) conserve pour le moment la confiance du Real Madrid. Interrogé sur sa situation en conférence de presse, le coach espagnol a avoué : « je vais bien, et j’espère que vous aussi. On se voit souvent. Je vous vois plus souvent que ma propre famille. Je suis motivé, plein d’énergie et en pleine forme. Nous voulons terminer en beauté. La période a été difficile et éprouvante. Nous voulons bien commencer l’année 2026 (…) Ça fait partie du boulot, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Ce genre de choses s’est toujours produit. Dans ce métier, il y a toutes sortes de situations. Ce n’est pas un problème du tout.»

Il poursuit : « le club aspire toujours à l’excellence, nous connaissons notre objectif. Nous savons comment nous voulons le construire. Nous sommes tous unis, du président aux joueurs, pour donner le meilleur de nous-mêmes. C’est indéniable (…) Depuis le début, nous avons entretenu une relation étroite, fondée sur le respect et l’affection. Les exigences sont extrêmement élevées. Le chemin est long ; il y aura des hauts et des bas.» Il espère connaître un haut demain soir lors de l’ultime rencontre de l’année civile face à Séville. « C’est le dernier match de l’année. Nous avons joué beaucoup de matchs et nous voulons finir en beauté, décrocher notre troisième victoire et aborder 2026 avec énergie et optimisme. L’adversaire est exigeant, il demande beaucoup d’efforts, il joue beaucoup en un contre un, ses joueurs s’engagent dans de nombreux duels. Ils sont bons avec le ballon. Nous voulons que les supporters prennent du plaisir.» Rendez-vous demain donc.