Mercato : l’OL prêt à retenter un coup de poker en Premier League

Strasbourg ne lâche pas Fabio Carvalho. L’hiver dernier, nous vous avions révélé que le club alsacien avait tenté d’attirer le milieu offensif portugais de Brentford dans ses filets. Priorité de Liam Rosenior, le Portugais est un élément que le coach strasbourgeois connaît bien pour l’avoir eu sous ses ordres à Hull City. Malheureusement pour le RCSA, le club anglais a rapidement repoussé l’offre de prêt soumise par son homologue français. Mais visiblement, Strasbourg compte retenter sa chance un an plus tard selon Skysports.

Le média britannique assure que l’actuel quatrième du classement de Ligue 1 suit toujours la situation de Carvalho. Seizième du classement de Premier League, Brentford réalise un début de saison compliqué et Fabio Carvalho joue moins. L’ancien pensionnaire de Liverpool a rejoint Brentford en 2024 en échange de 24 M€ et se retrouve actuellement barré par Mikkel Damsgaard (7 matches, 2 buts). Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur offensif sera-t-il ouvert à un départ ? Récemment interrogé sur son joueur, l’entraîneur des Bees, Keith Andrews, a assuré compter sur lui.

Carvalho a la cote en France et en Allemagne

«J’ai une très bonne relation avec Fabio, il me fait confiance et sait que je crois en lui. Je pense que la clé avec les joueurs, c’est qu’il faut être en communication constante avec eux, qu’ils jouent ou non. Quand ils ne jouent pas, c’est évidemment un peu plus difficile, mais il faut quand même communiquer avec eux et leur parler du jeu. J’ai simplement demandé à Fabio d’être un peu patient, car je suis convaincu qu’il deviendra un joueur important pour ce club.» Cependant, Andrews va devoir s’employer s’il compte retenir Carvalho.

Skysports ajoute en effet que Strasbourg n’est pas le seul club intéressé. En France, les Alsaciens vont devoir jouer des coudes avec l’Olympique Lyonnais. Six mois après avoir recruté Tyler Morton à Liverpool, les Gones n’en sont pas à leur coup d’essai sur le marché anglais. Mais attention, car les Allemands de Stuttgart sont, eux aussi, à l’affût. Aucune indication n’a été précisé concernant de potentielles offres, mais Carvalho est estimé à 14 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.