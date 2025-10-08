Qualifs CdM 2026 : le Cameroun met la pression au Cap Vert

Suite, et bientôt fin, des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Et c’est principalement le groupe D qui était à l’honneur des matches de 15 heures, avec le Cap Vert qui pouvait chasser la qualification dès ce mercredi en Libye. Mais cela a très mal commencé avec un but encaissé après 40 secondes de jeu, sur la première offensive libyenne.

La Lybie, entraînée par Aliou Cissé, a donné du fil à retordre et menait 3-1 à l’heure de jeu. Mais le Cap Vert a réussi à accrocher le match nul 3-3, avec l’aide du gardien lybien, auteur d’une énorme boulette sur le but du 3-2. Le match nul est un moindre mal pour les Cap-Verdiens, car dans le même temps, le Cameroun s’est imposé face à Maurice, sur le score de 2-0. Il faudra donc attendre la dernière journée pour connaître l’identité du premier du groupe D, et donc du qualifié pour la Coupe du Monde 2023. Le Cap-Vert recevra Eswatini tandis que le Cameroun accueillera l’Angola.

Les résultats des matches de 15h :

Groupe A :

Ethiopie 1-0 Guinée-Bissau : James (27e)

Groupe D :

Lybie 3-3 Cap Vert : Lopes (csc, 1ère), El Mariamy (42e), Al Shalwi (58e)/ Arcanjo (29e), Cabral (76e), Semedo (82e)

Maurice 0-2 Cameroun : Ngamaleu (57e), Mbeumo (93e)

Eswatini 2-2 Angola : Figuareido J. (48e, 54e)/Buatu (69e), Papel Ary (80e)