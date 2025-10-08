Menu Rechercher
Commenter 5
Eliminatoires CM - Afrique

Qualifs CdM 2026 : le Cameroun met la pression au Cap Vert

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Nicolas Ngamaleu sous les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde 2022 au Qatar @Maxppp

Suite, et bientôt fin, des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Et c’est principalement le groupe D qui était à l’honneur des matches de 15 heures, avec le Cap Vert qui pouvait chasser la qualification dès ce mercredi en Libye. Mais cela a très mal commencé avec un but encaissé après 40 secondes de jeu, sur la première offensive libyenne.

La suite après cette publicité

La Lybie, entraînée par Aliou Cissé, a donné du fil à retordre et menait 3-1 à l’heure de jeu. Mais le Cap Vert a réussi à accrocher le match nul 3-3, avec l’aide du gardien lybien, auteur d’une énorme boulette sur le but du 3-2. Le match nul est un moindre mal pour les Cap-Verdiens, car dans le même temps, le Cameroun s’est imposé face à Maurice, sur le score de 2-0. Il faudra donc attendre la dernière journée pour connaître l’identité du premier du groupe D, et donc du qualifié pour la Coupe du Monde 2023. Le Cap-Vert recevra Eswatini tandis que le Cameroun accueillera l’Angola.

Les résultats des matches de 15h :

Groupe A :

Ethiopie 1-0 Guinée-Bissau : James (27e)

Groupe D :

Lybie 3-3 Cap Vert : Lopes (csc, 1ère), El Mariamy (42e), Al Shalwi (58e)/ Arcanjo (29e), Cabral (76e), Semedo (82e)

Maurice 0-2 Cameroun : Ngamaleu (57e), Mbeumo (93e)

Eswatini 2-2 Angola : Figuareido J. (48e, 54e)/Buatu (69e), Papel Ary (80e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Cap-Vert
Cameroun

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Cap-Vert Flag Cap-Vert
Cameroun Flag Cameroun
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier