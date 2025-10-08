Qualifs CdM 2026 : l’Egypte qualifiée, le Ghana y est presque

Suite de ces qualifications dans la zone Afrique avec la qualification de l’Égypte pour le grand rendez-vous de l’été prochain. Les Pharaons ont facilement disposé de Djibouti 3-0 avec notamment un doublé de Salah. Avec 5 points d’avance à une journée de la fin dans la poule A, ils ne peuvent plus être rejoints par le Burkina Faso, vainqueur de la Sierra Leone 1-0.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Égypte 23 9 +17 7 2 0 19 2 6 Djibouti 1 9 -27 0 1 8 4 31

Direction le groupe I où le Ghana va devoir patienter quatre jours supplémentaires pour officiellement valider son ticket pour le Mexique, les États-Unis et le Canada. Les Black Stars n’ont pas fait de détails en Centrafrique pour finalement s’imposer 5-0. Avec trois points d’avance sur Madagascar et une différence de buts largement supérieure sur leur dauphin (+9), les Ghanéens ont un pied et 4 orteils au Mondial.

Les résultats des matchs de 18h :

Groupe A :

Djibouti 0 - 3 Egypte : Adel (8e), Salah (14e, 84e)

Sierra Leone 0 - 1 Burkina Faso : Zougrana (43e)

Groupe I :

Centrafrique 0 - 5 Ghana : Salisu (21e), Partey (52e), Djiku (69), Ayew (72e), Sulemana (87e)

Comores 1 - 2 Madagascar : Said (82) ; Couturier (11e), Raheriniaina (73e)

Tchad 0 - 2 Mali : Doumbia (19e, 74e)