Officiel Eliminatoires CM - Afrique

Rennes : Seko Fofana forfait avec la Côte d’Ivoire

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Seko Fofana lors d'un match de Rennes @Maxppp
10/10 Seychelles Côte d'Ivoire
14/10 Côte d'Ivoire Kenya

Revenu en France l’hiver dernier du côté de Rennes, Seko Fofana réalise des prestations en dents de scie avec le club breton. Intéressant en ce début de saison, l’ancien du RC Lens était logiquement convoqué avec la Côte d’Ivoire pour le rassemblement d’octobre. Finalement, le milieu de terrain de 30 ans est forfait comme l’indique la Fédération dans un post paru sur les réseaux sociaux :

FIF 🇨🇮🐘
🚨 COMMUNIQUÉ - Équipe Nationale 🇨🇮

Seko Fofana forfait ❌
Le milieu de terrain est indisponible pour raison médicale (douleur à la chaîne postérieure).

➡️ Il est remplacé par Kader Keita du Rapid Bucarest pour cette fenêtre FIFA d’octobre 2025.
« Seko Fofana est forfait. Le milieu de terrain est indisponible pour raison médicale (douleur à la chaîne postérieure). Il est remplacé par Kader Keita du Rapid Bucarest pour cette fenêtre FIFA d’octobre 2025. » Pour rappel, les Elephants sont premiers du groupe F et ne comptent qu’un point d’avance sur le Gabon pour la qualification. Il faudra absolument deux victoires aux Ivoiriens face aux Seychelles, vendredi, et le Kenya, mardi prochain, pour valider leur place à la prochaine Coupe du monde.

Pub. le - MAJ le
