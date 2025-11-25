Menu Rechercher
DNCG : encadrement de la masse salariale pour Le Havre

Par Maxime Barbaud
1 min.
Didier Digard sur le banc du HAC. @Maxppp

Ça passe sans encombre pour le Stade Rennais. Après examen auprès de la DNCG, l’écurie bretonne peut vivre sa saison sereinement. Aucune sanction n’a été prise par l’organisme de contrôle des clubs du football français, ce qui n’est pas le cas pour Le Havre. Son président a prévenu ces derniers jours, il y aura probablement des ventes cet hiver pour remettre les comptes à flots. Le HAC voit sa masse salariale être encadrée, tout comme ses transferts.

Enfin, autre club dont le relevé de décision était attendu, c’est le Stade Malherbe Caen. Descendu en National, l’équipe détenue par Kylian Mbappé (à hauteur de 80 %) a dû entreprendre un plan de sauvegarde de l’emploi (16 personnes ont dû quitter l’entreprise) pour vivre à la hauteur de ses moyens. La DNCG estime que la direction actuelle a fait le nécessaire puisqu’aucune mesure n’a été prise.

Le communiqué complet de la DNCG du 25 novembre 2025

Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025-2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. :

LIGUE 1 MCDONALD’S

STADE RENNAIS F.C.

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

LE HAVRE A.C.

Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations

NATIONAL 1

S.M. CAEN

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

