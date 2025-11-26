LdC : Marquinhos va disputer son 500e match avec le PSG contre Tottenham

Marquinhos continue de marquer l’histoire du PSG. Titulaire face à Tottenham en Ligue des Champions ce mercredi soir, le capitaine du Paris Saint-Germain va disputer son 500e match avec le club de la Capitale. Un cap symbolique pour celui qui est déjà le joueur le plus capé de l’histoire du Paris SG, bien loin devant Jean-Marc Pilorget (436 matchs disputés).

Arrivé en France en juillet 2013, le défenseur de 31 ans a tout remporté avec Paris : dix Championnats de France, huit Coupes de France, 11 Trophées des Champions, six Coupes de la Ligue, une Supercoupe d’Europe et, bien sûr, la Ligue des Champions. Marquinhos disputera par ailleurs son 110e match de C1 avec le club parisien.