Premier League

L’automobiliste qui avait roulé sur la foule à Liverpool a plaidé coupable

Par Kevin Massampu
1 min.
Anfield, le stade de Liverpool @Maxppp

Paul Doyle a reconnu mercredi l’ensemble des 31 chefs d’inculpation retenus contre lui pour avoir foncé dans la foule lors des célébrations du titre de champion d’Angleterre de Liverpool, en mai dernier, a rapporté l’AFP. Son revirement, après qu’il eut plaidé non coupable en septembre, a donc mis un terme au procès. En pleurs, l’automobiliste de 54 ans a admis avoir volontairement percuté les supporters rassemblés dans le centre-ville, blessant 134 personnes, dont huit mineures et un bébé de six mois. Selon l’accusation, Doyle apparaissait sur des vidéos « de plus en plus agité » face à la foule et aurait choisi de s’y frayer un passage de force.

Ancien militaire de la Royal Navy et employé dans la cybersécurité avant son arrestation, Doyle doit désormais comparaître le 15 décembre pour connaître sa peine. Les faits s’étaient déroulés le 26 mai dernier, alors que des centaines de milliers de fans célébraient le 20e titre de champion d’Angleterre de Liverpool, avec les joueurs présents dans un bus à impériale. Malgré les rues fermées à la circulation, Doyle avait réussi à s’engouffrer derrière une ambulance autorisée à passer pour porter secours à une victime d’arrêt cardiaque.

Pub. le - MAJ le
Premier League
Liverpool

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
