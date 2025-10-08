Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique

Qualifs CdM 2026 : la Tanzanie s’incline contre la Zambie et laisse la 2e place au Niger, vainqueur facile du Congo

Par André Martins
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

C’était un duel à distance pour la deuxième place du groupe E dans ces qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026. Dauphine du Maroc, déjà qualifié, la Tanzanie affrontait la Zambie à domicile dans l’espoir de prendre trois points et de conserver ainsi son avance d’une unité sur le Niger. Mission ratée pour les Tanzaniens, qui se sont finalement inclinés 1-0 face aux Zambiens, sur un but de Fashion Sakala (75e).

Troisième du groupe E avant le coup d’envoi, les Nigériens, de leur côté, ont parfaitement réussi leur embuscade et prennent une sérieuse option pour continuer à croire à la qualification pour le prochain Mondial. Avec leur nette victoire face à un très faible Congo (3-1), grâce à des buts de Daniel Sosah (45e+3), Youssouf Oumarou (49e) et Victorien Adebayor (67e), les joueurs de Badou Zaki occupent désormais le deuxième rang avec 12 points. Peut-être un tournant dans ce groupe E, à une journée de la fin des qualifications.

Eliminatoires CM - Afrique
Niger
Tanzanie
Congo
Zambie

Eliminatoires CM - Afrique
Niger Flag Niger
Tanzanie Flag Tanzanie
Congo Flag Congo
Zambie Flag Zambie
