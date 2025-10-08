Menu Rechercher
L’énorme tacle sur Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Nasser Al-Khelaïfi @Maxppp

Voilà une image qui fait parler. Mercredi, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a été aperçu en train de faire une accolade à Joan Laporta. Le boss du Barça a été invité à l’assemblée de l’Association des clubs européens (EFC), dont NAK est le président. Longtemps opposés, notamment en ce qui concerne le projet de la Superleague, les deux dirigeants ont été vus souriants et déjeunant ensemble avec le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Si le Barça n’a rien confirmé, cela est perçu comme un pas franc en arrière de la part de Laporta concernant la Superleague. Le club blaugrana, qui n’est pas membre de l’EFC, avance en tout cas en direction de NAK. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Dans l’émission OnzeTV3 sur Esport3, le consultant Lluis Carasco n’a pas mâché ses mots. «Cette étreinte ne vient pas d’un grand club, elle vient d’un club qui accepte la soumission au pouvoir que représente Al-Khelaïfi, mais elle représente aussi l’unité au sein du monde du football.» Cette réconciliation ne semble pas être du goût de tout le monde.

