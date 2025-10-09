Qualifs Mondial 2026 : l’Autriche colle un 10-0, carton des iles Féroé et du Danemark, les Pays-Bas assurent

Suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 de la zone Europe. En attendant le match des Bleus face à l’Azerbaïdjan demain soir, d’autres nations avaient l’occasion de se rapprocher un peu plus des États-Unis, du Canada et du Mexique. Dans le groupe C, le Danemark a cartonné le Bélarus 6-0. Une belle opération pour les Scandinaves qui prennent la tête du classement avec une meilleure différence de buts que l’Écosse (7 points chacun) vainqueur de la Grèce (3-1). Danois et Britanniques creusent d’ailleurs un écart de quatre points avec les Grecs. Dans le groupe G, les Pays-Bas affrontaient le dernier de leur poule, Malte. Grâce à un doublé de Gakpo sur penalty et des résiliations de Reijnders et Depay, les Bataves l’emportent 4-0 et restent premiers (13 points).

Plus tôt dans la journée, la Finlande est revenue à hauteur de la Pologne (2e, 10 points) grâce à son succès 2-1 contre la Lituanie. Dans le groupe H, la qualification directe se jouera entre l’Autriche et la Bosnie. Les Autrichiens ont signé le carton de la soirée face à Saint-Marin (10-0), pendant que les Bosniens ont subi une énorme climatisation en concédant le nul (2-2) alors qu’ils menaient 2-0). Auteur d’un quadruplé, Arnautovic est par ailleurs devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection autrichienne. L’Autriche compte 15 points, deux longueurs d’avance et un match en moins sur la Bosnie. Enfin, pas de vainqueur dans le choc entre la Croatie et la Tchéquie (0-0). Pas d’incidence majeure. Malgré le beau carton des iles Féroé contre le Monténégro (4-0), Tchèques et Croates se partagent les deux premières places avec 13 unités chacun. À noter toutefois que la Croatie compte un match en moins.

Les résultats de la soirée :

- Groupe C

Bélarus-Danemark : 0-6 (Froholdt, Hojlund x2, Dorgu, Dreyer x2)

Écosse-Grèce : 3-1 (Christie, Ferguson, Dykes ; Tsimikas)

- Groupe G

Finlande-Lituanie : 2-1 (Kallman, Markhiev ; Sirvys)

Malte-Pays-Bas : 0-4 (Gakpo x2, Reijnders, Depay)

- Groupe H

Autriche-Saint Marin : 10-0 (Schmid, Arnautovic x4, Gregoritsch, Posch x2, Laimer, Wurmbrand)

Chypre-Bosnie Herzégovine : 2-2 (Laifis, Pittas ; Katic, Michael csc)

- Groupe L

Tchéquie-Croatie : 0-0

Iles Féroé-Monténégro : 4-0 (Sorensen x2, Roganovic csc, Frederiksberg)