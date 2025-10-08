Kylian Mbappé inquiète sérieusement le Real Madrid et l’Espagne

Didier Deschamps marche sur des œufs. Le sélectionneur national sait bien que les clubs surveillent de près leurs joueurs lorsqu’ils sont en sélection et donc susceptibles de se blesser. Le mois dernier, DD et son staff ont ainsi fait face à la colère du PSG, qui a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur blessure alors qu’ils étaient avec l’équipe de France. Il y a quelques jours, le club de la capitale a de nouveau tapé du poing sur la table concernant le cas Bradley Barcola. Mais ce n’est pas le seul souci à gérer pour le sélectionneur français.

La suite après cette publicité

En effet, Kylian Mbappé (26 ans), en pleine forme depuis le début de la saison (16 buts club et sélection confondus), est arrivé blessé à Clairefontaine. Le capitaine des Bleus est touché à la cheville. Lundi, en conférence de presse, DD a été questionné sur le sujet. «Je n’ai pas d’information supplémentaire à l’heure actuelle puisque les joueurs vont arriver aux alentours de 16h. Le point sera fait comme d’habitude, peu importe le joueur et le club d’où il vient. Je n’ai pas d’éléments, que ce soit pour Kylian ou un autre.»

La suite après cette publicité

KM10 n’est pas à 100%

Relancé sur le sujet, il a ajouté : «j’ai échangé avec lui. Il est là, il a eu un petit souci qui n’est pas rédhibitoire sinon il ne viendrait pas aujourd’hui. On prendra le temps de faire le point avec le staff médical puis on verra l’évolution.» Deux jours plus tard, KM10 n’est toujours pas remis comme cela était attendu. Il n’a pas participé aux premières séances. Ce mercredi, il est enfin apparu. Il a couru avec Ibrahima Konaté, lui aussi sur le flanc, avant de faire une trentaine de minutes selon AS, présent sur place. Puis, Mbappé a regagné les vestiaires. Il était peu souriant ont d’ailleurs expliqué plusieurs journalistes présents là-bas.

Le quotidien madrilène a d’ailleurs ajouté que la FFF et le staff ne comptent pas le renvoyer à Madrid. Pourtant, ils estiment qu’il ne peut pas finir un entraînement. Même si aucun risque ne sera pris avec lui, cela n’est pas vu d’un bon œil par le média espagnol, qui assure qu’il est très incertain vendredi et qu’il devrait même être laissé au repos face à l’Azerbaïdjan. De son côté, Marca s’est aussi penché sur le sujet ce mercredi soir. «Mbappé reste sur la touche et aura du mal à tenir sa place», indique le journal sportif.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid et l’Espagne sont inquiets

Selon Marca, KM10 ne jouera pas vendredi et pourrait peut-être jouer le second match si son état s’améliore. Ce qui ne semble pas être le cas. Le média ibérique a ajouté que le Real Madrid surveille de très près la situation de son joueur. Même son de cloche pour la Cadena SER qui écrit que le Français «ne s’entraîne pas alors que des matches clés se profilent à l’horizon pour le Real Madrid, à deux semaines du choc contre la Juventus et à moins de vingt jours du Clásico au Bernabéu.» La radio s’inquiète beaucoup pour lui et a peur qu’il manque les rendez-vous importants.

En Catalogne, Mundo Deportivo évoque aussi le sujet et précise qu’il y a de l’inquiétude chez le joueur mais surtout au Real Madrid, car le Français est la pièce maîtresse de Xabi Alonso. «La moindre blessure, même mineure, en tenant compte du fait qu’il y a un Clásico le 26 octobre, serait un énorme revers. Ce seront donc des jours clés pour la santé du Français, et il essaiera certainement de prendre bien soin de lui s’il veut performer au mieux avec le Real Madrid.», conclut MD. L’état de KM10 inquiète décidément tout le monde.