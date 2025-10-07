Rafinha balance sur le PSG version Messi-Neymar-Mbappé

Ancien joueur du Paris Saint-Germain (2020-2022), Rafinha (32 ans) a évoqué dans le “Charla Podcast” son passage au sein du club de la capitale. Une aventure qu’il n’oubliera pas puisque le Brésilien a partagé le vestiaire avec une galaxie de stars : Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Et selon l’ancien pensionnaire du FC Barcelone, il était évident que l’équipe parisienne n’allait remporter aucun succès majeur.

La suite après cette publicité

«Pendant la pré-saison, lors du premier entraînement où tout le monde était présent, j’ai dit : « C’est impossible que ça marche ». Commençons par le gardien : Keylor Navas ou Donnarumma. Celui qui ne jouera pas sera furieux. Il y aura des disputes, des discussions avec l’entraîneur. En défense : Marquinhos, titulaire, personne ne le remplacera, Kimpembe, idole du PSG, et Sergio Ramos. Les trois meilleurs latéraux pour chacun. En attaque, Di María, Mbappé, Neymar et Messi. Qui tu enlèves ? Di María, pour son poids au sein de l’équipe, et même là, ce n’est pas un joueur qu’on peut enlever. Ça ne peut pas marcher. Pour un entraîneur, c’est impossible. C’était la meilleure équipe du monde en termes de joueurs, de noms, mais en même temps, difficile à gérer. (…) Je ne jouais pas, alors je regardais».