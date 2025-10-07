Menu Rechercher
Real Madrid : Federico Valverde met les choses au clair

Par Maxime Barbaud
valverde @Maxppp

Un peu de repos qui va lui faire du bien. Federico Valverde a été laissé à la disposition de son club pour cette trêve internationale. L’Uruguayen est donc à Madrid où il s’entraîne avec Xabi Alonso, l’occasion de parfaire sa condition physique et de trouver sa place au sein de l’équipe, alors qu’il est dans le dur en ce moment.

On lui prête une relation un peu tendue avec son entraîneur, surtout depuis que ce dernier l’a utilisé comme latéral droit, comme Ancelotti avant lui. Après avoir démenti certaines rumeurs sur les réseaux sociaux, il a pris la parole à la sortie du centre d’entraînement, assurant au micro d’El Chiringuito que tout allait bien. «J’ai vraiment aimé jouer au poste de latéral droit», assure-t-il.

