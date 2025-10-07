Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick va rencontrer Ronald Araújo

Par Kevin Massampu
Hansi Flick

Hansi Flick ne va pas chômer durant cette trêve internationale. Après la semaine dernière difficile du FC Barcelone - défait par Paris (1-2) en Ligue des Champions et humilié à Séville (4-1) en Liga - l’entraîneur espagnol va profiter de ces deux semaines de pause pour s’entretenir avec plusieurs joueurs, dont Ronald Araújo, d’après AS. L’international uruguayen (24 sélections) n’a pas été retenu par Marcelo Bielsa pour le prochain rassemblement de la Céleste et sort d’une prestation compliquée au Stade Sanchez-Pizjuan avec un penalty provoqué.

AS rapporte également que Flick souhaite s’entretenir avec le staff médical pour évaluer l’état des blessés comme Raphinha et Fermín López. Il souhaite aussi parler avec son staff, à la recherche de solutions tactiques pour contrer les adversaires, qui semblent avoir récemment trouvé le moyen de mettre l’équipe en difficulté, avec un marquage individuel sur Pedri. Enfin, une rencontre avec le directeur sportif Deco n’est pas à exclure, avec la possible arrivée de renforts cet hiver aux postes de latéraux.

Pub. le - MAJ le
