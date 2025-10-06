AC Milan : Adrien Rabiot frappe déjà un grand coup

Le retour des exs. Hier soir, la Juventus a accueilli l’AC Milan pour le compte de la 6e journée de Serie A. Une rencontre forcément particulière pour Massimiliano Allegri et Adrien Rabiot, deux anciens de la maison bianconera. Le technicien italien, qui a pris les commandes de l’AC Milan cet été, a été accueilli chaleureusement par les supporters piémontais, reconnaissants du travail qu’il a accompli au sein de leur club. Il a été applaudi par les fans, dont certains ont déployé une banderole avec le message «Toujours fier, merci pour tout Max Allegri». De son côté, Adrien Rabiot, qui a quitté le club libre en 2024 après plusieurs années de bons et loyaux services, retrouvait aussi son ancienne famille.

Rabiot est déjà adopté

Un moment particulier pour le Français, qui ne s’imaginait pas porter le maillot rossonero il y a encore quelques semaines. Bien installé à Marseille, où il a vite trouvé sa place, le Duc a finalement quitté l’OM avant la fin du mercato d’été. Sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite face à Rennes en août dernier a précipité son départ. Il a finalement rebondi à Milan, où Allegri l’attendait les bras grands ouverts. Dès qu’il a rejoint la Lombardie, le milieu tricolore a fait très vite très bonne impression à l’entraînement. Sa forme physique ainsi que son état d’esprit étaient loués par la presse transalpine, qui attendaient de le voir à l’œuvre sur le pré. Une fois sur le terrain, Rabiot a confirmé la bonne impression qu’il a laissée lors des premières séances.

Le 14 septembre, il a vécu son baptême du feu sous ses nouvelles couleurs. Hasard du calendrier, c’était face à Bologne. Un club où évolue Jonathan Rowe. Mais les deux hommes ont avoué que cette histoire était derrière eux. Les médias italiens s’étaient emballés et avaient indiqué qu’il était «déjà très précieux». Après ces 90 minutes prometteuses, il a joué l’intégralité de la rencontre face à l’Udinese. Le Duc a de nouveau séduit, délivrant même une passe décisive. Titulaire lors de la victoire 3 à 0 contre Lecce en Coupe d’Italie (90 minutes jouées), il a enchaîné face à Naples (90 minutes) avant de retrouver la Juventus hier soir. De nouveau dans le onze de départ, l’ancien de l’OM a joué l’intégralité de la rencontre.

Des retrouvailles attendues avec la Vieille Dame

Associé notamment à Luka Modric, avec lequel l’entente est parfaite, Rabiot a de nouveau tenu son rang. Tuttosport lui a donné la note de 6,5 avant d’ajouter : «contrairement à Allegri, il a rencontré une certaine amertume. Il a secoué Milan avec sa première frappe vers Di Gregorio à l’approche de la demi-heure de jeu, et son physique a tenu tout le milieu de terrain en haleine.» Le Corriere dello Sport, qui lui a attribué un 6, a écrit : «un autre grand ex de retour, accueilli dans une quasi-indifférence. Il est resté plus bloqué, à faire le bouclier de Modric, mais il y a peu d’incursions qui sont sa marque de fabrique.» Enfin, la Gazzetta dello Sport lui a donné un 6,5 avant d’en dire plus sur son come-back.

«L’autre grand ex, qui a donné du relief au milieu, a participé au jeu et a conclu avec un tir. Il a joué avec personnalité et a amené de la sécurité au milieu de terrain. Une top recrue.» Malgré le match nul 0-0 face à la Juve, Adrien Rabiot poursuit sur sa bonne dynamique, lui qui est déjà adopté à Milan. En Italie, on est à nouveau conquis. C’est le cas de Michele Tossani, journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Sera, qui nous a confié : «Adrien Rabiot joue bien, comme on pouvait s’y attendre. Il s’intègre parfaitement dans le jeu d’Allegri, qui aime avoir des milieux de terrain capables de courir. Avec Luka Modric, c’est facile de jouer. Le rythme du football italien et le fait de ne jouer qu’une seule fois par semaine l’aident beaucoup. Nous parlons d’un champion.»

Le Duc espérait mieux

Un champion qui est revenu sur cette soirée spéciale à ses yeux. « C’était un match chargé d’émotion. J’ai beaucoup de coéquipiers que je connais bien. Tout le stade, le staff et même l’entraîneur Tudor. Je suis heureux d’être venu ici à l’Allianz. J’aurais aimé gagner, mais ça s’est passé comme ça. On continue notre chemin», a-t-il expliqué dans un premier temps avant d’être un peu plus incisif et amer au micro de DAZN. «Il y avait de l’excitation avant le match, mais je suis en colère car nous aurions dû le gagner. Nous avons tout fait pour gagner. Nous avons eu nos occasions, mais nous devons faire mieux et progresser collectivement. Ce sont deux points que nous avons perdus car nous aurions pu faire beaucoup plus collectivement.»

Il a conclu : «ce n’est que le début du championnat, mais gagner ici aurait été important. Nous devons continuer à travailler car nous sommes bons. Ne pas encaisser de but est également important. Nous verrons pour le prochain match, mais nous avons des regrets pour ce soir. Ce qui nous a manqué ? Nous aurions dû mieux exploiter notre profondeur de jeu. Nous devons aussi progresser devant le but, ainsi que sur la dernière passe et dans nos tirs. Nous aurions tous pu donner un peu plus, même en termes d’agressivité. C’est vrai aussi que nous avons joué à l’extérieur contre une équipe solide, c’est donc un point positif. Mais je pense que nous aurions pu gagner.» Heureux à Milan, Adrien Rabiot (5 matches, 450 minutes jouées, 1 assist) a déjà frappé fort un peu plus d’un mois après son retour en Italie.