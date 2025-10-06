Menu Rechercher

Nice : l’ex-président Jean-Pierre Rivère rejoint Eric Ciotti

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jean-Pierre Rivère à l'Allianz Riviera à Nice @Maxppp

Président de l’OGC Nice de 2011 à janvier 2019, puis d’août 2019 à août 2025, Jean-Pierre Rivère refait parler de lui sur la scène médiatique. Cette fois, l’homme d’affaires se lance dans la politique en vue des élections municipales de 2026. L’ancien patron des Aiglons a en effet rejoint la liste d’Eric Ciotti, candidat UDR. Ce dernier l’a confirmé en conférence de presse ce lundi.

Nice Matin a également relayé la réaction de l’entourage du maire actuel de Nice, Christian Estrosi. « Jean-Pierre Rivère a toujours été un homme d’affaires cherchant à faire de l’argent. Il a même cherché à racheter le stade à bas prix ce à quoi le Maire s’est toujours refusé. Il voulait aussi imposer une œuvre d’art de sa compagne à la place du I love Nice ce qui n’était pas concevable. Ceci explique cela ».

Pub. le - MAJ le
