Man City : Erling Haaland rend hommage à son fils

Après la victoire contre Brentford, Erling Haaland a tenu à adresser une pensée à son fils né en fin d’année 2024 de sa relation avec Isabel Haugseng Johansen. Pour l’attaquant norvégien, cette bonne nouvelle a métamorphosé sa manière de vivre le football et d’avancer dans sa carrière.

La suite après cette publicité

«Je ne pense plus du tout au football, alors que quand on est plus jeune, on pense à tout et à rien et on s’inquiète peut-être un peu pour certaines choses. Mais quand je rentre chez moi, je me détends encore plus, donc je pense que je dois remercier mon fils. J’en ai déjà parlé à maintes reprises, on peut être prêt physiquement, mais il faut aussi être prêt mentalement, et franchement, je pense qu’avoir un enfant me rend encore meilleur, car je n’ai jamais autant déconnecté. Avoir un enfant me rend encore meilleur car une fois à la maison, je ne pense plus du tout au football. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu’aujourd’hui, alors oui, on peut le dire».