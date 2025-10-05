PL : Manchester City s’impose contre Brentford grâce à un but d’Erling Haaland

Manchester City s’est imposé sur la pelouse de Brentford ce dimanche lors de la 7e journée de Premier League, consolidant ainsi sa place parmi les leaders du championnat. Les Cityzens ont rapidement pris l’avantage grâce à un but d’Erling Haaland dès la 9e minute, profitant d’une défense locale en difficulté. Le reste de la rencontre a été plutôt calme, City contrôlant le rythme du match sans être réellement inquiété par Brentford, qui a eu du mal à se montrer dangereux malgré quelques incursions timides dans le camp adverse.

La suite après cette publicité

La rencontre a toutefois été marquée par la blessure de Rodri, Ballon d’Or 2024, dès la 22e minute, obligeant Pep Guardiola à réorganiser son milieu de terrain. Cherki était de retour dans le groupe, mais l’attaquant n’est pas entré en jeu. Avec cette victoire, Manchester City conforte sa position dans le top 5 de Premier League, tandis que Brentford reste en difficulté à la 16e place. Haaland continue d’impressionner avec déjà 9 buts en championnat cette saison.