Karim Benzema s’offre une balade à Paris

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad @Maxppp

Depuis deux ans, Karim Benzema continue de performer à Al-Ittihad. Et après avoir ouvert la porte à un retour en Equipe de France pour la prochaine Coupe du monde, l’attaquant de 38 ans profite de la trêve hivernale. Alors que son équipe n’a plus joué depuis fin novembre, le Nueve s’est même offert une escapade à Paris.

Karim Benzema
Art that kills 💫
En effet, sur ses réseaux sociaux, le Ballon d’Or 2022 s’est affiché dans la capitale. Aux côtés de Lyna Khoudri, son épouse, l’attaquant est apparu heureux et visiblement en train de profiter des lieux historiques de Paris. Un voyage qu’il a décidé d’accompagner de la légende "Art that kills". Une inscription qui est présente dans l’un des pulls de la collection éponyme de la marque Gallery Dept qu’arbore sur une photo Karim Benzema.

