Nasser Al-Khelaïfi a aidé John Textor

Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ont longtemps été rivaux. Le patron du Paris Saint-Germain est même allé jusqu’à traiter l’Américain de « cowboy » à l’occasion de la fameuse réunion entre présidents de Ligue 1 qui avait dégénéré. Depuis, les deux hommes se sont réconciliés et NAK a même aidé l’ancien président de l’OL.

«Écoutez, tout le monde le sait. On nous a vus ensemble. On a passé du temps ensemble. Il a un excellent sens de l’humour. On est devenus très sérieux lors de cet appel où il m’a appelé "le cow-boy". Tout le monde s’est moqué de ça. Mais au final, je pense qu’il m’a beaucoup aidé. On avait des problèmes avec l’UEFA qu’il a aidé à résoudre. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je dirais qu’aujourd’hui, nous sommes en très bons termes, des relations amicales. Je sais que c’est plus amusant pour les gens de nous voir nous affronter, d’imaginer une sorte de rivalité, le résultat final de notre relation. Nasser a été bien plus utile pour m’aider à gérer certains de nos problèmes en France qu’il n’a jamais été nuisible», a-t-il déclaré sur RMC Sport.