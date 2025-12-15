Bastia : trois jeunes joueurs agressés en plein match de Gambardella

La rencontre de Coupe Gambardella a tourné au drame ce week-end. Lors du déplacement du SC Bastia chez le FC Mougins, trois jeunes joueurs bastiais ont été blessés à la suite de tirs de fumigènes directement sur eux, selon le club des Alpes-Maritimes. Des actes jugés «inacceptables» par la préfecture, qui a dénoncé un comportement dangereux et irresponsable sur la pelouse. La rencontre, déjà engagée sur le plan sportif, a rapidement basculé dans une atmosphère inquiétante avant même la mi-temps, rapporte France 3.

La rencontre a ensuite été définitivement interrompue. Si l’ampleur précise des blessures n’a pas été communiquée dans les détails, la préfecture a fermement condamné ces gestes et annoncé qu’une enquête était en cours pour identifier et sanctionner les responsables. De leur côté, les deux clubs précisent se «tenir à disposition des instances compétentes».