Premier League

Manchester City a trouvé sa nouvelle cible prioritaire en défense

guehi @Maxppp

Dans les prochains mois, le feuilleton Marc Guehi devrait agiter le marché des transferts. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League, le roc de Crystal Palace était déjà ciblé par de nombreux cadors d’outre-Manche cet été. Cet hiver, de nombreux clubs devraient revenir à l’abordage et tenter de s’offrir le défenseur de 25 ans.

Selon les informations du Times, le défenseur formé à Chelsea est désormais la cible prioritaire de Manchester City. Désireux de renforcer leur défense et de faire progresser leur équipe dans ce secteur, les Skyblues ont coché le nom du natif d’Abidjan qui serait leur recrue idéale à ce poste selon les dernières informations.

