Crystal Palace : l’avenir d’Oliver Glasner est incertain

Crystal Palace a réalisé un début de saison globalement solide et encourageant. L’équipe s’est montrée difficile à battre, notamment grâce à une bonne organisation défensive et une intensité constante, surtout à Selhurst Park. Dès les premières journées, Palace a su prendre des points face à des adversaires de différents niveaux, avec plusieurs matchs nuls accrochés et quelques victoires importantes. Il y a eu quelques confrontations plus compliquées, avec des défaites contre des cadors du championnat (3-0 face à Manchester City), mais dans l’ensemble Crystal Palace a montré une vraie stabilité et une progression dans le jeu.

Mais qu’en est-il de l’entraîneur des Eagles? En ce début de saison, Oliver Glasner a laissé l’image d’un club ambitieux, bien organisé et capable de viser une saison confortable, voire mieux, s’il maintient cette régularité. Mais d’après l’émission de la Cadena SER, Carrusel Deportivo, le coach autrichien ne renouvellera pas son contrat. Le média indique également que le club anglais a jeté son dévolu sur un nouvel entraîneur : José Bordalás. L’ancien défenseur pourrait bien quitter Getafe pour faire son entrée dans le club londonien. Il n’y a pas encore eu de contact, mais le technicien espagnol pourrait se voir proposer un projet s’il le souhaite. Selon The Sun Glasner figure d’ailleurs dans la liste des potentiels candidats pour succéder à Enzo Maresca chez les Blues. Il est l’un des meilleurs entraîneurs de Premier League et a déjà figuré sur des listes de candidats potentiels à Stamford Bridge. De plus, son contrat arrive à échéance à la fin de la saison.