Aston Villa : muet depuis son arrivée, mais qu’est-il arrivé à Jadon Sancho ?

Depuis son départ du Borussia Dortmund en 2021, Jadon Sancho, 25 ans, n’a jamais retrouvé le niveau qui avait fait de lui l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs d’Europe. À Dortmund, ses deux saisons phares, 2019-2020 (20 buts, 19 passes décisives) et 2020-2021 (16 buts, 18 passes), avaient fait de lui une référence dans son rôle d’ailier moderne capable de déborder, combiner et être décisif régulièrement. Ses statistiques étaient celles d’un joueur de très haut niveau, comparable à certains des meilleurs attaquants du continent. Mais depuis, Sancho semble s’être progressivement éteint : à Manchester United, il n’a jamais dépassé 7 buts sur une saison toutes compétitions confondues, et son rôle n’a jamais été aussi prépondérant qu’à Dortmund. À Chelsea, l’an passé, bien qu’il ait remporté la Ligue Conférence de l’UEFA et ait été régulièrement utilisé par Enzo Maresca (41 matchs toutes compétitions), il n’a inscrit que 5 petits buts et délivré 8 passes décisives.

L’été dernier, Aston Villa décidait de tenter le pari afin de relancer l’ailier anglais. Après avoir récupéré le pari gagnant Marcus Rashford lors de la deuxième partie de la saison précédente (2024-2025), le club de Birmingham a voulu faire la même chose avec lui et a ouvert ses portes à Sancho sous la forme d’un prêt pour une saison. À noter qu’Aston Villa a même décidé de prendre en charge 80 % de son salaire. L’objectif de la direction et d’Unai Emery était clair : offrir à Sancho un cadre stable et un temps de jeu régulier pour retrouver confiance et efficacité. Mais depuis son arrivée, le constat est sévère : l’Anglais n’a toujours pas inscrit le moindre but, ni délivré de passe décisive, et peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. À la mi-saison, il n’a été titulaire que 5 fois avec les Villans, tandis que son intégration dans le onze d’Emery reste partielle, avec de fréquentes entrées en jeu en seconde période et quelques titularisations en Ligue Europa. Avec cette situation, il est même très loin des Three Lions : des joueurs comme Rogers, Madueke, Saka, Eze ou encore Rashford lui sont préférés par Thomas Tuchel. Il n’a plus joué pour l’Angleterre depuis 2021.

Unai Emery et Aston Villa en attendent beaucoup plus

Unai Emery, lui, n’a jamais caché sa confiance dans les qualités de son joueur. Après la victoire des Villans contre les Young Boys (2-1) en Ligue Europa, l’entraîneur espagnol a déclaré : « nous avons besoin d’un joueur avec ses compétences. Nous avons besoin qu’il progresse, qu’il retrouve la forme et la confiance. J’espère qu’il pourra nous aider cette saison grâce à ses compétences et à ses qualités. » Malgré ce soutien public, la réalité sur le terrain est bien plus complexe. Lors de ce même match, Sancho avait évolué sur le couloir gauche, sans rien proposer d’intéressant sur le terrain, se trompant souvent dans ses choix. Mais l’ancien technicien du PSG lui avait démontré toute sa confiance en le laissant sur la pelouse jusqu’à la dernière minute de jeu.

Loin de ses exploits à Dortmund, Jadon Sancho tente désormais de se reconstruire tant sur le plan sportif que personnel. Après avoir longtemps été imprévisible sur les réseaux sociaux, l’international anglais affiche désormais un comportement plus sobre et professionnel, partageant régulièrement des photos et messages de retour à l’entraînement ou de préparation collective avec Aston Villa. Mais si l’attitude est plus mature, la forme sur le terrain reste préoccupante, Sancho n’a pas encore trouvé la continuité nécessaire pour convaincre, et son avenir à Villa reste incertain. Dans ce contexte, Edin Terzić, qui a eu Sancho sous ses ordres à Dortmund, a récemment été interrogé par The Telegraph sur les talents qu’il a côtoyés, notamment Erling Haaland, Jude Bellingham et Jadon Sancho. « Tous ces joueurs peuvent gagner le Ballon d’Or à l’avenir. Même Jadon. Du point de vue du talent, si vous parlez de Jadon, alors peut-être qu’il y a cinq ans, vous auriez parlé d’Ousmane Dembélé de la même manière. Je parle du talent et du potentiel. » Il a ajouté : « la différence entre ces trois joueurs (sur la possibilité de gagner le Ballon d’Or), c’est qu’Erling atteindra ce niveau s’il reste affamé ; Jadon n’atteindra ce niveau que s’il continue à sourire et Jude doit faire les deux. » Ces propos rappellent donc le potentiel énorme que Sancho a montré lors de ses saisons exceptionnelles à Dortmund.

À l’horizon de l’été prochain, la situation contractuelle de Sancho complique son avenir. En fin de contrat avec Manchester United en juin 2026, il pourrait envisager un retour au Borussia Dortmund, qui serait prêt à l’accueillir à condition qu’il accepte une baisse de salaire importante selon la presse anglaise, actuellement estimé à environ 345 000 € par semaine. Cette option représenterait une opportunité de relancer sa carrière dans un environnement familier, où son talent avait déjà explosé. Jadon Sancho était d’ailleurs repassé par le mur jaune lors de la seconde partie de saison 2023-2024, et il avait inscrit 3 buts en 21 matchs. L’autre scénario reste une prolongation de son aventure en Premier League, mais avec la forte pression de devoir enfin prouver qu’il peut redevenir un joueur influent. Désormais, la seconde partie de saison sera décisive pour lui : retrouver son efficacité, confirmer ses qualités et justifier les espoirs placés en lui. Chaque sortie sur le terrain sera désormais scrutée par les observateurs européens, conscients que le joueur de 25 ans dispose encore du talent nécessaire pour revenir au premier plan, mais que le temps pour le faire se réduit rapidement.