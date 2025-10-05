Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

Man City : grosse inquiétude pour Rodri

Par Valentin Feuillette
1 min.
Rodri avec Manchester City @Maxppp
Brentford 0-1 Man City

Le milieu de terrain espagnol, Rodri, a de nouveau été contraint de quitter ses coéquipiers sur blessure lors du match de Premier League face à Brentford. Sorti après seulement vingt minutes de jeu, le joueur de 29 ans a quitté la pelouse en boitant, visiblement affecté, avant de rejoindre directement les vestiaires. Ce nouvel incident relance les inquiétudes autour de son genou droit, déjà touché par une rupture du ligament croisé antérieur en septembre 2024, une blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant près de huit mois.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
Énorme coup dur pour Manchester City avec la sortie sur blessure de Rodri 🩼❌

À peine remis de son problème au genou en août et de sa rupture des ligaments croisés l’an passé, le milieu espagnol est contraint de quitter la pelouse... 🚑

#BREMCI | #PremierLeague
Voir sur X

Ce contretemps est un coup dur pour Pep Guardiola, qui espérait pouvoir enfin compter sur un Rodri pleinement rétabli après un retour progressif en mai 2025 et une participation solide au Mondial des clubs. Les médecins du club vont désormais évaluer la gravité de cette rechute, alors que la trêve internationale pourrait lui offrir un répit bienvenu. Le staff médical du City devra gérer avec prudence le temps de récupération du milieu espagnol, essentiel dans l’équilibre de l’équipe, afin d’éviter que cette fragilité persistante ne compromette le reste de sa saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Rodri

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Rodri Rodri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier