Man City : grosse inquiétude pour Rodri

Le milieu de terrain espagnol, Rodri, a de nouveau été contraint de quitter ses coéquipiers sur blessure lors du match de Premier League face à Brentford. Sorti après seulement vingt minutes de jeu, le joueur de 29 ans a quitté la pelouse en boitant, visiblement affecté, avant de rejoindre directement les vestiaires. Ce nouvel incident relance les inquiétudes autour de son genou droit, déjà touché par une rupture du ligament croisé antérieur en septembre 2024, une blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant près de huit mois.

Ce contretemps est un coup dur pour Pep Guardiola, qui espérait pouvoir enfin compter sur un Rodri pleinement rétabli après un retour progressif en mai 2025 et une participation solide au Mondial des clubs. Les médecins du club vont désormais évaluer la gravité de cette rechute, alors que la trêve internationale pourrait lui offrir un répit bienvenu. Le staff médical du City devra gérer avec prudence le temps de récupération du milieu espagnol, essentiel dans l’équilibre de l’équipe, afin d’éviter que cette fragilité persistante ne compromette le reste de sa saison.