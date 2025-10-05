PL : Crystal Palace renversé par Everton, Newcastle enfonce Nottingham Forest dans la crise

Sensation du début de saison, Crystal Palace était invaincu. Contre Everton, les Eagles d’Oliver Glasner ont pu s’en remettre à un but de Daniel Munoz (37e) pour lancer la rencontre. Cependant, Iliman Ndiaye a répondu sur penalty (76e) et Jack Grealish (90e +3) a renversé la tendance. Avec cette première défaite 2-1, Crystal Palace reste cinquième quand Everton remonte au septième rang. Aston Villa de son côté enchaîne après une victoire 3-1 contre Fulham le week-end. Contre Burnley qui glisse dans la zone rouge (18e), les Villans l’ont emporté 2-1 avec un doublé de Donyell Malen (25e et 63e) et remonte à la treizième place.

Bonne opération aussi pour Newcastle. Malgré un début de saison mitigé, les Magpies viennent de battre Nottingham Forest 2-0 après des buts de Bruno Guimarães (58e) et Nick Woltemade (84e sp). Les joueurs d’Eddie Howe sont onzièmes. En revanche la situation se complique pour les Reds d’Ange Postecoglou qui se retrouvent dix-septièmes à un point de la zone rouge. Dernier de Premier League, Wolverhampton courait après son premier succès de la saison. À domicile contre Brighton, les Loups ont dû se contenter d’un match nul 1-1. Longtemps en tête grâce au but contre son camp de Bart Verbruggen (21e), les pensionnaires du Molineux Stadium ont craqué en fin de match via Jan Paul van Hecke (86e). La rencontre s’est achevée sur un match nul 1-1.

Les matches de l’après-midi