Premier League

PL : Crystal Palace renversé par Everton, Newcastle enfonce Nottingham Forest dans la crise

Par Aurélien Macedo
2 min.
Nick Woltemade @Maxppp
terminé - 15:00 Newcastle 2 Nottingham 0
terminé - 15:00 Aston Villa 2 Burnley 1

Sensation du début de saison, Crystal Palace était invaincu. Contre Everton, les Eagles d’Oliver Glasner ont pu s’en remettre à un but de Daniel Munoz (37e) pour lancer la rencontre. Cependant, Iliman Ndiaye a répondu sur penalty (76e) et Jack Grealish (90e +3) a renversé la tendance. Avec cette première défaite 2-1, Crystal Palace reste cinquième quand Everton remonte au septième rang. Aston Villa de son côté enchaîne après une victoire 3-1 contre Fulham le week-end. Contre Burnley qui glisse dans la zone rouge (18e), les Villans l’ont emporté 2-1 avec un doublé de Donyell Malen (25e et 63e) et remonte à la treizième place.

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 16 7 +11 5 1 1 14 3
2 Logo Liverpool Liverpool 15 7 +4 5 0 2 13 9
3 Logo Tottenham Tottenham 14 7 +8 4 2 1 13 5
4 Logo Bournemouth Bournemouth 14 7 +3 4 2 1 11 8
5 Logo Crystal Palace Crystal Palace 12 7 +4 3 3 1 9 5
Voir le classement complet

Bonne opération aussi pour Newcastle. Malgré un début de saison mitigé, les Magpies viennent de battre Nottingham Forest 2-0 après des buts de Bruno Guimarães (58e) et Nick Woltemade (84e sp). Les joueurs d’Eddie Howe sont onzièmes. En revanche la situation se complique pour les Reds d’Ange Postecoglou qui se retrouvent dix-septièmes à un point de la zone rouge. Dernier de Premier League, Wolverhampton courait après son premier succès de la saison. À domicile contre Brighton, les Loups ont dû se contenter d’un match nul 1-1. Longtemps en tête grâce au but contre son camp de Bart Verbruggen (21e), les pensionnaires du Molineux Stadium ont craqué en fin de match via Jan Paul van Hecke (86e). La rencontre s’est achevée sur un match nul 1-1.

Les matches de l’après-midi

  • Aston Villa 2-1 Burnley : Donyell Malen (25e et 63e) pour Aston Villa, Lesley Ugochukwu (78e) pour Burnley
  • Everton 2-1 Crystal Palace : Iliman Ndiaye (76e sp) et Jack Grealish (90e +3) pour Everton; Daniel Munoz (37e) pour Crystal Palace
  • Newcastle 2-0 Nottingham Forest : Bruno Guimaraes (58e) et Nick Woltemade (84e) pour Nottingham Forest
  • Wolverhampton 1-1 Brighton : Bart Verbruggen (21e, CSC) pour Wolverhampton; Jan Paul van Hecke (86e) pour Brighton
Pub. le - MAJ le
