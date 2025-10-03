Manchester City blinde Savinho

Auteur d’une belle première saison à Manchester City avec 3 buts et 13 passes décisives en 48 rencontres, Savinho a montré qu’il méritait d’être considéré comme l’un des ailiers les plus prometteurs de sa génération. Pisté notamment par Tottenham cet été, le Brésilien de 21 ans est finalement resté avec les Skyblues. Estimé par ses dirigeants, l’ancien ailier de Girona a même prolongé jusqu’en 2031 ce vendredi soir :

«Savinho a signé un nouveau contrat à long terme avec Manchester City, ce qui prolongera son séjour à l’Etihad jusqu’à l’été 2031. L’international brésilien a fait forte impression depuis qu’il a rejoint City en provenance de Troyes à l’été 2024. Doté de formidables compétences naturelles, d’une vitesse fulgurante et de dribbles éblouissants, il s’est rapidement acclimaté aux exigences uniques de la Premier League.»