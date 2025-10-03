Monaco fait une grande annonce sur le retour de Paul Pogba !

Cet été, l’AS Monaco a tenté le pari Paul Pogba. N’ayant plus joué pendant deux ans, l’ancien milieu de la Juventus Turin avait à cœur de se remettre en condition pour retrouver les terrains avec le club de la Principauté. L’une des autres ambitions du natif de Lagny-sur-Marne était de retrouver le goût du football après une suspension de quatre ans, finalement réduite à dix-huit mois, après avoir été testé positif à la substance dopante DHEA après un match contre l’Udinese fin 2023. Ces dernières semaines, la Pioche semblait d’ailleurs en forme à l’entraînement. Même s’il n’apparaissait pas toujours avec le ballon, le transfuge de Manchester United était présent avec le sourire pour assister et même commenter les matches de ses coéquipiers.

Accélérant petit à petit dans son processus de réhabilitation, le champion du monde 2018 était proche d’un retour aux dernières nouvelles. Sur certaines des dernières vidéos diffusées par les réseaux sociaux du club asémiste, nous voyions d’ailleurs que Pogba était de retour avec ses coéquipiers à l’entraînement collectif. Et même si ces vidéos n’avaient pas pour vocation de dissiper les doutes qui escortent forcément son niveau actuel, ces dernières prouvaient que l’ASM et l’un des meilleurs milieux de l’histoire du football français travaillent dans la bonne direction pour un retour imminent. Pour accompagner tout ce processus, son entraîneur et ses dirigeants n’hésitaient pas à faire des annonces quant à sa première apparition sur les terrains de Ligue 1.

15 à 20 minutes contre Angers le 18 octobre sont espérées

Présent en conférence de presse ce vendredi, son entraîneur, Adi Hütter, a donné des nouvelles plus qu’encourageantes sur les progrès de son joueur de 32 ans : «il en fait de plus en plus avec l’équipe. Notre objectif était peut-être qu’il soit dans le groupe pour le match contre Nice (dimanche, à 17h15), mais c’est un peu tôt. Peut-être que ce sera pour le match suivant, contre Angers, après la trêve internationale (le 18 octobre). J’espère qu’il sera dans le groupe. Il fait encore seulement une partie des séances. Comme vous pouvez imaginer, ça prend du temps, mais on l’amène de plus en plus proche d’un retour, il a besoin de faire duels. On verra dans les deux prochaines quelles seront les prochaines étapes, et je pense qu’il pourra être prêt face à Angers, sans vous le promettre, mais ça peut aussi être le match suivant.»

Loquace sur le cas Pogba, l’entraîneur autrichien est allé plus loin dans son raisonnement et a expliqué que 15 à 20 minutes face à Angers étaient même escomptées dans son processus de retour tout en encensant l’apport bénéfique qu’a Pogba dans son groupe, même sans jouer. : «il est déjà dans le vestiaire, même s’il ne porte pas de maillot. Il était là avec nous dans le vestiaire lors des derniers matches, à nous encourager, à donner des conseils pour les jeunes, qui apprécient avoir auprès d’eux un joueur qui a tout gagné. Il nous encourage déjà beaucoup. Jouer avec le groupe Elite ? On y réfléchit aussi. Ça peut être une solution, mais on parle de Paul Pogba. Vous connaissez le calendrier, on aura beaucoup de matches après la trêve internationale, on va voir ce qu’on va choisir. C’est dans ma tête, pour savoir comment on peut augmenter sa charge de travail, en le faisant peut-être jouer 15 ou 20 minutes à Angers.»