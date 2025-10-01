Ligue des Champions
Monaco : l’égalisation exceptionnelle de Jordan Teze contre Man City
Ce soir, il n’y a pas que le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Sur le Rocher princier, Monaco accueille Manchester City. Et les Asémistes se battent bien.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:29
JORDAN TEZE RÉPOND À HAALAND ET ÉGALISE POUR MONACO ☄️Voir sur X
Les hommes du Rocher sont à hauteur de Manchester City en direct sur CANAL+FOOT 🇲🇨
#MONMCI | #UCL
Après l’ouverture du score de l’inévitable Erling Haaland, le Batave Jordan Teze a permis à l’ASM d’éliser d’une frappe puissante exceptionnelle.
