Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

Le PSG bat un nouveau record

Par Matthieu Margueritte
Hakimi félicite Mayulu et Mbaye @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

Le Paris Saint-Germain a fait preuve d’un énorme caractère en allant s’imposer sur la pelouse du FC Barcelone (2-1) malgré une équipe diminuée. La performance des champions d’Europe en titre est d’autant plus forte parce qu’ils étaient rapidement menés au score.

La suite après cette publicité

Mais depuis le début de l’année 2025, Paris est inarrêtable. Opta nous apprend en effet que le club de la capitale a remporté 8 des 15 rencontres dans lesquelles il a concédé l’ouverture du score. Ce qui représente un record pour les Rouge et Bleu sur une même année civile.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier