Le PSG bat un nouveau record

Le Paris Saint-Germain a fait preuve d’un énorme caractère en allant s’imposer sur la pelouse du FC Barcelone (2-1) malgré une équipe diminuée. La performance des champions d’Europe en titre est d’autant plus forte parce qu’ils étaient rapidement menés au score.

Mais depuis le début de l’année 2025, Paris est inarrêtable. Opta nous apprend en effet que le club de la capitale a remporté 8 des 15 rencontres dans lesquelles il a concédé l’ouverture du score. Ce qui représente un record pour les Rouge et Bleu sur une même année civile.