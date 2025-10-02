CdM U20 : le Maroc terrasse le Brésil et file en 1/8e !

Mais qui peut arrêter le Maroc à la Coupe du Monde U20 ? C’est la question que tout le monde se pose au Chili et pour cause puisque les Lionceaux de l’Atlas se sont brillamment qualifiés pour les 1/8e de finale de la compétition avant même la fin de la phase de poules.

Et après avoir battu l’Espagne en ouverture (2-0), c’est le Brésil qui a été terrassé (2-1) cette nuit grâce à un Gessime Yassine encore décisif et auteur de deux passes décisives. Le centre du droit du joueur de Dunkerque a profité à l’ancien Montpelliérain à Othmane Maamma qui a ouvert le score d’une reprise acrobatique avant que son habile décalage ne permette à Yassir Zabiri de faire le break (2-0, 75’). La réduction du score sur penalty de Iago Teodoro restera anecdotique.