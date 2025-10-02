Les joueurs du PSG allument violemment Lamine Yamal et le FC Barcelone

Plus qu’un match. Hier soir, le FC Barcelone attendait de pied ferme le Paris Saint-Germain. Une rencontre qui a démarré bien avant le coup d’envoi de l’autre côté des Pyrénées. Depuis plusieurs jours, les médias catalans ont fait monter la sauce en multipliant les articles sur ce choc des étoiles. Les Blaugranas y ont également contribué. Mardi, à la veille de la rencontre, Pedri avait mis de l’huile sur le feu en déclarant : « c’est une équipe qui a déjà montré la saison dernière qu’elle faisait partie des meilleures au monde, mais je considère que nous sommes les meilleurs. » De son côté, Lamine Yamal a publié une story plutôt provocatrice sur Instagram mercredi à quelques heures de la rencontre.

Les Parisiens ont répondu sur le terrain et en dehors

En effet, on le voit dribbler plusieurs joueurs avec le mot « pression » affiché de partout. Ensuite, il a ajouté le message suivant : « je suis de retour et la mission est également de retour. » Enfin, le FC Barcelone a aussi cherché le PSG en publiant sur son compte X officiel une photo de Sergi Roberto lors de la remontada légendaire 6 à 1. Le tout a été accompagné du commentaire : « chair de poule ». Si les champions de France avaient besoin d’être motivés, ils l’ont été deux fois plus après les piques envoyées par les pensionnaires du Stade Olympique de Montjuïc. Bien que diminué en raison de multiples blessures dans l’effectif, le club français a répondu de la meilleure des manières.

Sur le terrain tout d’abord. Les troupes de Luis Enrique ont tenu la dragée haute aux Catalans lors de la victoire 2 à 1. Ensuite, ils ont pris la parole dans les médias ou sur leurs réseaux sociaux pour répondre aux Culés. Le premier à le faire a été Vitinha. En zone mixte, le Portugais, dont le duel à distance avec Pedri était très attendu, a été plutôt cash. « Il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut se passer. Nous, on n’en a rien à foutre. On veut juste jouer le match, on a gagné et on est content pour ça. » Son compatriote Gonçalo Ramos, buteur hier soir, a déclaré : « on est les champions d’Europe. Si tu es meilleur, il faut le montrer sur le terrain et ne pas parler. »

Des provocations inutiles du Barça

Opposé à Lamine Yamal, Nuno Mendes a, lui, réussi à museler le génie de 18 ans comme il l’a expliqué à A Bola : « à chaque match, j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe autant que possible. On sait que, quand il y a de gros matchs, avec des joueurs de grande qualité, on va entendre parler de ces duels un contre un. Le plus important, c’est d’avoir aidé l’équipe, d’être resté régulier après avoir vu le jaune, car c’est difficile de défendre un joueur comme Lamine avec un jaune. Je l’ai bien géré. Je pense que c’était un bon match de la part de l’équipe et aussi sur le plan individuel. » Son capitaine du soir, Achraf Hakimi, a lui réagi sur Instagram. Le Marocain a partagé une vidéo de Nuno Mendes obtenant le titre d’homme du match de ce Barça-PSG. Il a ajouté un émoji silence.

D’autres Parisiens ont l’accent sur le collectif sur les réseaux sociaux comme Désiré Doué, qui était absent. « PSG une équipe !!! Oui mes frères ». Vitinha a conclu : « résilience, ne jamais rien lâcher. Fier de notre équipe. » Car c’est une nouvelle fois en équipe que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a pris le dessus sur le FC Barcelone hier soir en C1. Depuis la rencontre, les Blaugranas n’ont pas réagi sur les réseaux sociaux, hormis Ferran Torres qui a écrit : « des matches comme celui-ci, contre un grand adversaire, devraient nous rendre meilleurs. On a tout donné et on a perdu la victoire à la dernière minute. Même si ça fait mal, il faut se reprendre. Demain est un autre jour ! » Une humilité dont le Barça devrait faire preuve à l’avenir après être tombé dans le piège de la provocation face au PSG.