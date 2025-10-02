La mère de Lamine Yamal se transforme en attraction de luxe

Un dîner avec Sheila Ebana, la mère du jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, est désormais un événement payant pour les fans. Organisé le 7 novembre au Nobu Hotel London Portman Square par JEN C Events, le dîner proposera un repas de luxe accompagné d’un DJ. L’événement, réservé aux plus de 18 ans et limité à environ 400 participants, ne verra pas la présence de Lamine Yamal, qui sera en match contre le Celta ce jour-là. Les billets, déjà en vente, partent rapidement et offrent aux participants une occasion unique de rencontrer la mère du joueur dans un cadre festif et exclusif.

Les tarifs varient selon le niveau d’expérience souhaité : l’entrée standard à 150 euros comprend un cocktail de bienvenue et un menu trois plats, l’option intermédiaire à 400 euros offre un bar à champagne à volonté et des places privilégiées, tandis que le forfait VIP à 800 euros propose une table préférentielle, un open bar et la possibilité de prendre une photo avec Sheila Ebana. Une initiative qui transforme la proximité avec la famille d’une star du football en véritable expérience commerciale pour les supporters…