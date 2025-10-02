Barça-PSG : la réaction folle de Kylian Mbappé

Hier soir, le Paris Saint-Germain a remporté son bras de fer avec le FC Barcelone lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions (2-1). Après la rencontre, Achraf Hakimi (26 ans), capitaine du soir, était très heureux. Sur Instagram, le Marocain a partagé plusieurs clichés de la rencontre accompagnés du message «Champions League Night».

Très ami avec le Lion de l’Atlas, Kylian Mbappé (26 ans) a commenté sa publication. «Toi là, c’est trop hein.» KM10 a visiblement beaucoup apprécié la prestation de son ancien coéquipier et du PSG face aux Blaugranas.